2020/02/19 | 20:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري ووزير التخطيط نوري الدليمي مشروع ماء شمال الكوفة بحضور عدد من المسؤولين في مديرية ماء النجف ومديرية التخطيط والشركة المنفذة وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية اضافة وشيوخ ووجهاء القضاء.وبارك الياسري في تصريح صحفي لاهالي النجف افتتاح هذا المشروع مبينا انه ذات انتاجية تقدر بـ1000 متر مكعب بالساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفتتاح مشروع ماء شمال الكوفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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