شاهد.. عصابة سطو تنكرت بزي عمال نظافة في بغداد

2020/02/19 | 20:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، عن اعتقال عصابة سطو تنكر افرادها بزي عمال نظافة في العاصمة.وقالت المديرية في بيان لها ان “قوة من مكافحة إجرام بغداد القت القبض على […]

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