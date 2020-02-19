قوات تركية تنسحب وتحرق إحدى نقاطها في تل تمر في سوريا

2020/02/19 | 20:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال مصدر مدني لـRT إن قوات تركية انسحبت ليل الثلاثاء من نقاطها في أحياء بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأحرقت إحدى نقاطها بعد الانسحاب.

وأكد المصدر اليوم الأربعاء، أن عناصر من القوات التركية الموجودة شمال شرقي سوريا، انسحبت من نقاطها في أحياء شبلية وسودة ومناجير في بلدة تل تمر، مركز محافظة الحسكة، أمس، وأحرقت نقطة المناجير قبل انسحابها.

وإذ لفت المصدر إلى أنها المرة الثانية التي تنسحب فيها قوات تركية من نقاط لها في المنطقة، خلال أسبوعين، رجح أن تكون القوات التركية تعيد تموضع نقاطها في المنطقة.

واستبعد المصدر، أن تكون القوات التركية قد انسحبت إلى داخل الأراضي التركية، مشيرا في المقابل إلى أنها تنسحب باتجاه مدينة رأس العين، على اعتبار أنها أكثر أمنا للجيش التركي، وفق تعبيره.

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