يوفنتوس يحدد بديل بوغبا

2020/02/19 | 20:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حدد مسؤولو يوفنتوس هدفًا جديدًا للتحرك صوبه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في حالة عدم ضم بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.

وكان مينو رايولا، وكيل بوجبا، ربط اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى يوفنتوس، قبل أن يعود ويؤكد التزامه مع مانشستر يونايتد وإمكانية فتح مفاوضات التجديد عقب العودة من الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يهدف لضم الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ، إذا فشلت عملية استعادة بوجبا.

وأوضحت أن يوفنتوس سيلعب على رغبة ألكانتارا في الرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن عقد تياجو مع بايرن ينتهي في صيف 2021، ما يجعل البافاري يوافق على بيعه في الميركاتو المقبل.

وشددت الصحيفة على أن تياجو سيكون خيارًا أقل تكلفة من بوجبا الذي قد تتخطى صفقة رحيله عن يونايتد 100 مليون يورو.

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