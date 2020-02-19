هذا ما بحثه الفياض مع إدارة إقليم كردستان في أربيل

2020/02/19 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أهداف زيارة مستشار الأمن الوطني رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض الى إقليم كردستان.وأکد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” أن زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض إلى إقليم كردستان كانت بهدف التنسيق الأمني وبحث ملفات منع عودة عصابات […]

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