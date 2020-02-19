“كورونا” عند الجيران يضرب في قم.. والداخلية تفتح زرباطية امام الايرانيين

2020/02/19 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات الصحية في ايران، اليوم الاربعاء، وفاة مصابين اثنين بوباء الكورونا او COV-19 المستجد، بعد ساعات من اعلان تسجيل الاصابيتن في مدينة قم.بعد اعلان ايران اصابة شخصين بمرض كرونا رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية، محمد رضا قدير، يعلن وفاة المصابين بفيروس كورونا بالمدينة.شبسرعه ماتو😨 pic.twitter.com/q2c6729gkG — […]

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