محمود سعدون - ثورات الربيع العربي .. محاولة للفهم

2020/02/19 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_سعدون مهما تعددت التسميات التي اطلقت على مجمل الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي منذ شهر كانون الاول من عام 2010 في تونس بانها تعبير عن (ثورات عربية) او (انتفاضات عربية) او (يقظة عربية) فأنه يمكن وضعها اصطلاحاً تحت عنوان ((الربيع العربي)) بالمقارنة مع تعبير ((ربيع الشعوب)) الذي جرى اطلاقة عام 1848 والمقصود هو حركات الاحتجاج التي عمت مختلف بلدان القارة الاوربية اذ اسماها البعض ((ثورات الشعوب)) لقد جرى ق......

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