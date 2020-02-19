المالكي للسفير المصري: الجميع يرغب بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة قوية

2020/02/19 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن الجميع يرغب بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تعيد هيبة الدولة, خلال لقاءه سفير جمهورية مصر لدى العراق علاء موسى، والذي تم خلاله بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث أكد المالكي أن الازمات التي يتعرض لها العراق تتطلب تعاون كبير بين جميع القوى السياسية بهدف تجاوزها بهدف تلبية مطالب المتظاهرين وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد السفير المصري دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار العراق والحفاظ على وحدته أرضًا وشعبًا.

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