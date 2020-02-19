2020/02/19 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وجود أية قنوات تواصل خلفية بين السعودية وإيران.

وقال الجبير في تصريح، إن موقف الرياض واضح جدا بالنسبة لطهران، ونؤكده بشكل علني دائم وهو التزام إيران بالأعراف الدولية والقانون الدولي، ومبدأ احترام سيادة الدول الأخرى، والتوقف عن دعم الإرهاب وتوفير صواريخ باليستية للميليشيات، وأيضا الالتزام بعلاقات حسن الجوار في الخليج، مشيرا الى ان طهران مطالبة بتغيير سلوكها في المنطقة وأن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبير: لا توجد قنوات تواصل خلفية مع إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبير: لا توجد قنوات تواصل خلفية مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).