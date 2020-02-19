بالفيديو .. نهر يبتلع منزلا في الولايات المتحدة خلال 5 ثوان

2020/02/19 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط منزل ضخم في مجرى نهر بالولايات المتحدة على أثر انزلاق أرضي وقع في المنطقة.وثقت كاميرات فرق مكافحة الحرائق في ولاية شرقي البلاد لحظة سقوط المنزل في نهر تينيسي الذي يقع بمقاطعة هاردن.وسرعان ما قامت السلطات بإغلاق المنطقة، ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل.وهناك منزلين انهارا في مياه النهر خلال

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نهر يبتلع منزلا في الولايات المتحدة خلال 5 ثوان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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