صحة الانبار لـ”العهد نيوز”: أحباط محاولة إدخال لحوم جاموس منتهية الصلاحية عبر منفذ طرايبيل

2020/02/19 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مدير الرقابة في دائرة صحة محافظة الانبار احمد صباح الدليمي ، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة ادخال لحوم جاموس منتهية الصلاحية الى العراق عبر منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي الانبار.وقال الدليمي في تصريح لـ” العهد نيوز”، ان” لجان التفتيش في دائرة صحة الانبار بالتنسيق مع الجهات المعنية والقوات الامنية […]

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