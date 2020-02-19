صحة كردستان تتخذ قراراً عاجلاً بعد اعلان ايران وفاة شخصين بفايروس كورونا

2020/02/19 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن اتخاذ قرار عاجل بعد اعلان ايران وفاة شخصين بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، انها "اتخذت اجراءات مشددة بحق الوافدين الى اقليم كردستان من ايران".

وكانت وسائل اعلام إيرانية أكدت، الأربعاء، وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بمدينة قم في جنوب العاصمة طهران، بعد ساعات قليلة من الاعلان عن تسجيل أول حالتي اصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية «ارنا»، عن مدير العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية محمد رضا قدير قوله «إن شخصين توفيا نتيجة إصابتهم بالفيروس واثنين آخرين إصابتهما قيد المتابعة وبانتظار نتائج الاختبارات المخبرية».

وتعد مدينة "قُم" سابع أكبر مدينة في إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الصينية، حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، لأكثر من ألفي حالة بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 136 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 المنقضية، في حين بلغ عدد المصابين 74 ألف و185 شخصا.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم "سارس" بين عامي 2002 و2003.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما سجلت عدد الوفيات من فيروس كورونا أكثر من ألف شخص خلال شهر واحد فقط.

بغداد اليوم- بغداد

اكدت وسائل اعلام إيرانية، الأربعاء، وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بمدينة قم في جنوب العاصمة طهران، بعد ساعات قليلة من الاعلان عن تسجيل أول حالتي اصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة

بغداد اليوم- المثنى

كشف النائب الاول لمحافظ المثنى، سامي نعمة، الاربعاء (19 شباط 2020)، حقيقة اصابة عمال صينين بفايروس "كورونا" يعملون بشركة نفطية في المحافظة.

وقال نعمة لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المثنى اتخذت اجراءات عديدة ب

بغداد اليوم - ديالى

ابدت دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، الاربعاء (19 شباط 2020)، قلقها من هجمات شباط الجاري.

وقال مدير الدائرة علي غازي اغا في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شهر شباط شهدت تسجيل هجمات على مناطق مدنية ضمن حدود خانقين

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