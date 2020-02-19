ايران تعلن وفاة شخصين بفايروس كورونا بمدينة قم

2020/02/19 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكدت وسائل اعلام إيرانية، الأربعاء، وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 1...





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