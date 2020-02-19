بعد ما يقارب الست سنوات، التعرف على ايزيدي من ضحايا سبايكر

2020/02/19 | 20:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- خليل بوكو “مروان خدر عمر” جندي عراقي ايزيدي في القوات الخاصة العراقية، بعد ما يقارب الست سنوات، الطب العدلي يتعرف على هويته، حيث اعلن عن ذلك في يوم الاثنين الموافق 17/2/2020.“مروان” احد ضحايا مجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين وقد قتل فيها بحسب التقارير الحكومية 1700 عسكري على يد مسلحي تنظيم الدولة …

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