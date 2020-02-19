الكشف عن تفاصيل زيارة الفياض إلى إقليم كردستان

2020/02/19 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أهداف زيارة مستشار الأمن الوطني رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض الى إقليم كردستان.

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