2020/02/19 | 20:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الاربعاء، حقيقة اصابة عمال صينيين بفايروس “كورونا” يعملون بشركة نفطية في المحافظة.وقال جودة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “دائرة صحة المثنى اتخذت اجراءات عديدة بشأن الصينيين العاملين بشركة نفطية تقوم بحفر ابار النفط بالمحافظة”، مبينا أن “صحة المحافظة اجرت فحوصات احترازية، اثبتت عدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ المثنى يدحض مزاعم إصابة عمال صينيين بفيروس “كورونا”ويكشف نتائج الفحوصات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ المثنى يدحض مزاعم إصابة عمال صينيين بفيروس “كورونا”ويكشف نتائج الفحوصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).