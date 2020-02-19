دراسة: الاحتباس الحراري يسبب ذوباناً كتلوياً “لا رجعة فيه” في القارة الطبية أنتاركتيكا

2020/02/19 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة رويترز، اليوم الاربعاء، مقابلة مع فريق علمي مناخي من استراليا، ان ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي الى ذوبان الكتلة الجليدية بشكل “لا رجعة فيه” في القطب الجنوبي، فيما قالوا ان الحل الوحيد هو تطهير الكربون من الجو لإبطاء العملية.وقال الباحثة في جامعة نيو ساوث ويلز، زوي توماس والتي كانت جزءًا […]

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