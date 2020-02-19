الدفاع النيابية: حكومة علاوي ستتكفل بإعلان نتائج تحقيق اغتيال المهندس وسليماني

2020/02/19 | 20:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستتكفل بإعلان نتائج تحقيق اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس” والفريق قاسم سليماني.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق بشأن اغتيال المهندس وسليماني وصلت إلى

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