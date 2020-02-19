جامعة القادسية تنوه إلى طلبتها بشأن دوام يوم غد الخميس

2020/02/19 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اصدرت جامعة القادسية في محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، تنويها بشأن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.وذكرت الجامعة في بيان تلقته “العهد نيوز”، قائلة “الى كافة طلبة جامعة القادسية الاعزاء نود اعلامكم بأن يوم غد الخميس دوام رسمي في كافة كليات الجامعة ولا صحة للأخبار التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول […]

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