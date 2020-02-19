وفاة شخصين في ايران بسبب الاصابة بكورونا

2020/02/19 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توفي شخصان في مدينة قم المقدسة وسط ايران اليوم الاربعاء بسبب اصابتهما بفيروس كورونا.وافاد مستشار وزير الصحة الايراني علي رضا وهاب زاده، اليوم الاربعاء، إن هذين المصابين وافاهما الاجل في قسم العناية الفائقة في المستشفى جراء الاصابة بفيروس كورونا إثر الشيخوخة والاصابة بأمراض تنفسية وضعف الجهاز المناعي.واضاف ان أحد المريضين […]

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