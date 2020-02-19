2020/02/19 | 20:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، “استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم إرهابية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين مطلوبين بقضايا إرهابية في المعامل والعبيدي ببغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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