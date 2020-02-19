تعرف على موعد مباراتي الريال وبرشلونة والقنوات الناقلة

2020/02/19 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يسعى فريق ريال مدريد لمصالحة جماهيره العريضة بسبب التعثر المحلي الأخير ضد فريق سيلتا فيجو في إطار مباريات الدوري الإسباني حيث سيلعب اللقاء المقبل في نفس البطولة ولكن مع فريق ليفانتي خارج أرضه.وسيلتقي الفريقان في ملعب “سويتات دي فالنسيا” يوم السبت المقبل،وستقام المباراة في الساعة الحادية عشر بتوقيت بغداد المحلي وتنقل […]

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