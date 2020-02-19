من زمن البعث..حديث فاضل البراك

2020/02/19 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صادق الهاشمي دخل فاضل البراك الى الشعبة الخامسة في ((حي النضال ) عام 1982 وطلب من رائد عامر وحذيفة ان ياتوه بعدد من المعتقلين واخذ يطرح عليهم الاسئلة التالية : لماذا تدعون في دعاء الافتتاح : اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة ؟.هل لديكم سعي لإقامة دولة غير دولة حزب البعث القائمة […]

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