موعد مباراتي الريال وبرشلونة والقنوات الناقلة

2020/02/19 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يسعى فريق ريال مدريد لمصالحة جماهيره العريضة بسبب التعثر المحلي الأخير ضد فريق سيلتا فيجو في إطار مباريات الدوري الإسباني حيث سيلعب اللقاء المقبل في نفس البطولة ولكن مع فريق ليفانتي خارج أرضه.

وسيلتقي الفريقان في ملعب "سويتات دي فالنسيا" يوم السبت المقبل،( 22 شباط 2020)،وستقام المباراة في الساعة الحادية عشر بتوقيت بغداد المحلي وتنقل حصريًا على قناة بي إن سبورتس 3.

ويملك العملاق الملكي في الصدارة 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب صاحب المركز الثاني برشلونة الذي يملك 52 نقطة، فيما يملك ليفانتي صاحب الأرض والجمهور في تلك المباراة المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

في الجانب الآخر يركز نادي برشلونة حاليًا على استغلال تعثر ريال مدريد الأخير والذي كان ضد فريق سيلتا فيجو، ليصعد مرة أخرى إلى صدارة الليغا ولو لساعات قليلة قبل مباراة المتصدر بفارق نقطة حاليًا، وهو العملاق الملكي.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة يوم السبت المقبل ايضا، (22 شباط 2020)، على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب "كامب نو" ضد فريق إيبار ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الليغا الإسبانية التي يحمل لقبها العملاق الكتالوني في الموسمين الماضيين.

وتقام المباراة في الساعة السادسة بتوقيت بغداد المحلي وستنقل حصريًا على قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة خلف ريال مدريد صاحب الـ53 نقطة، بينما يصارع نادي إيبار من أجل البقاء بين صفوف كبار الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهبوط.

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