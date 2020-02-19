محافظ المثنى: اشخاص قطعوا الطريق وعطلوا العمل في محطة السماوة ووجهنا القوات الامنية باتخاذ دورها

2020/02/19 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المثنى

وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، الاربعاء (19 شباط 2020)، القوات الامنية باتخاذ دورها ومنع أية ج...





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