بيان من جامعة القادسية يوضح حقيقة تعطيل الدوام يوم غد

2020/02/19 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اصدرت جامعة القادسية بمحافظة الديوانية، الاربعاء (19 شباط 2020)، تنويها بشأن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وذكرت الجامعة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، قائلة :"الى كافة طلبة جامعة القادسية الاعزاء نود اعلامكم بأن يوم غد الخميس دوام رسمي في كافة كليات الجامعة ولا صحة للأخبار التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اغلاق الجامعة".

واضاف البيان أن "رئيس الجامعة كاظم جبر الجبوري يتقدم بالشكر والتقدير الى كافة أساتذة و طلبة الجامعة لاستئنافهم الدوام الرسمي والاستمرار بالمحاضرات".

وتابع أن "رئاسة الجامعة تهيب بجميع طلبتها بعدم تصديق الاشاعات المغرضة التي لا تصب في مصلحتهم من اجل ديمومة الدوام الرسمي ".

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن اتخاذ قرار عاجل بعد اعلان ايران وفاة شخصين بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، انها "اتخذت اجراءات مشددة بحق الوافدين الى اقليم كردستان من ايران"

بغداد اليوم- بغداد

اكدت وسائل اعلام إيرانية، الأربعاء، وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بمدينة قم في جنوب العاصمة طهران، بعد ساعات قليلة من الاعلان عن تسجيل أول حالتي اصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة

بغداد اليوم- المثنى

كشف النائب الاول لمحافظ المثنى، سامي نعمة، الاربعاء (19 شباط 2020)، حقيقة اصابة عمال صينين بفايروس "كورونا" يعملون بشركة نفطية في المحافظة.

وقال نعمة لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المثنى اتخذت اجراءات عديدة ب

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