المالكي يبحث مع الوفد الكردي تشكيل الحكومة الانتقالية

2020/02/19 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء, مع وفد القوى السياسية لإقليم كردستان مجريات تشكيل الحكومة الانتقالية.

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