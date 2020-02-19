ندوة تناقش التوجهات الحديثة نحو بيئة مستدامة

2020/02/19 | 21:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / مصطفى الهاشمي

بحث مركز بحوث السوق وحماية المستهلك مع كلّ من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اهمية الثرمستون والطابوق في عملية البناء ومدى ملاءمتها للتوجهات الحديثة نحو بيئة مستدامة وآمنة.

جاء ذلك في الندوة الموسومة (الثرمستون والطابوق الجيري) التي نظمها الجهاز بالتعاون مع رابطة معامل الثرمستون والطابوق الجيري في مقر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة

النوعية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داود خلال افتتاحه الندوة أن “مساعي الجهاز تتمثل في توحيد الجهود الوطنية ذات العلاقة، والنهوض بجميع القطاعات للوصول الى ثقة المستهلك العراقي بالمُنتِج والمُنتَج المحلي نظراً لما يتمتع به من جودة عالية واسعار مناسبة”، مشيرا الى “خضوع المصانع والمعامل العراقية الى رقابة جهات حكومية عدة ومنها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.



وأشار مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الاستاذ الدكتور يحيى كمال خليل الى أنّ “الندوة هدفت الى تحقيق النهوض بجميع القطاعات وخاصة القطاع الخاص، الذي يمثل أحد شرايين الصناعة الوطنية، وبعودة عبارة (صنع في العراق) بالظهور مجدداً على المنتوجات المحلية الصنع والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للوصول الى ثقة المستهلك العراقي وضمان جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة”.

من جانبه أوضح رئيس رابطة معامل الثرمستون والطابوق الجيري في العراق ضياء الموسوي “اهمية هذه المادة في عملية البناء ومدى ملاءمتها للتوجهات الحديثة نحو بيئة مستدامة وآمنة”.

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