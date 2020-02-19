علاوي يحدد موعد للتصويت على الحكومة ويوجه رسالة للشباب المتظاهر

2020/02/19 | 21:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرطالب المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، البرلمان بعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل للتصويت على الحكومة، لافتًا إلى أن حكومته هي الأولى من نوعها منذ عقود.

علاوي: التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق

قال علاوي في كلمته التي تابعها "ألترا عراق"، مخاطبًا العراقيين، إن "معركتكم التاريخية من أجل الوطن التي تحملتم من أجلها أعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

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أضاف أن "هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان و خدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته"، داعيًا "مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاءً إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط/فبراير".

وعبر علاوي عن تمنياته من "النواب أن يثبتوا للعراقيين جميعًا رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح، و اسمحوا لي أن اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي".

لفت علاوي إلى أن "ما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وإن تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم والإفراج عن المتظاهرين السلميين، فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلمًا أو لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، و ستعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدًا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، وستعمل أيضًا على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين وإعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة، وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".

وخاطب علاوي الشباب بالقول إن "كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئًا لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتاريخ، هنيئًا لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة فقد اسستم لمرحلة جديدة في تأريخ العراق، فاستمروا بارك الله بجهودكم"، طالبًا منهم "البدء بصحفة جديدة من صفحات هذا البلد العظيم لعلنا نسجل بها تاريخًا يليق بإسم العراق في حال مُررت الحكومة وإذا لم تمرر فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد، مستدركًا "ولكن مع هذا فأنا كلي ثقة بالسادة النواب بأنهم سيكونون مع شعبهم ولن يكونوا مع من سرق مقدراته و خاصة انهم مؤتمنون على العراق".

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