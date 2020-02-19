2020/02/19 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة تضامن من صالح إلى نظيره الصيني تشيد بمواجهة كورونا مسرور البارزاني يبحث مع البابا التعايش المشترك في كردستان روما – صلاح السلام بحث رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور البارزاني مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان التعايش المشترك في الاقليم .ويأتي لقاء البارزاني بالبابا في اطار زيارته الى روما ولقائه كبار […]

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