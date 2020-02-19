2020/02/19 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تهدّد بملاحقة مستخدمي بنادق الصيد بغداد – الزمان..حذرت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين من استخدام بنادق الصيد ضد القوات الامنية مهددة بأنها ستلاحقهم لاعتقالهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قواتنا الامنية تابعت عمليات الرمي اليومي من خلال استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات بنادق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تهدّد بملاحقة مستخدمي بنادق الصيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تهدّد بملاحقة مستخدمي بنادق الصيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).