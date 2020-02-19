2020/02/19 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لـ (الزمان): ثلاثة آثار سلبية جراء تأخر الموازنة نائبان يرفعان دعويين على حكومة عبد المهدي ووزير المالية بغداد – قصي منذر اعلن النائب عن كتلة صادقون عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان امس عن رفع دعوى قضائية على وزير المالية وشركة سومو.واتهم ذيبان وزير المالية بـ(التلاعب بأموال بيع النفط) وبصرف اموال […]

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