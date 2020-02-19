2020/02/19 | 21:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الإيرانية تعلن تسهيلات خاصة لسفر العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الإيرانية تعلن تسهيلات خاصة لسفر العراقيين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الإيرانية تعلن تسهيلات خاصة لسفر العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).