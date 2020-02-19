2020/02/19 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي ووفد القوى السياسية لإقليم كردستان يؤكدان على ضرورة الحفاظ على مبدأ التوافق السياسي وتحقيق الانسجام في إدارة المرحلة الانتقالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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