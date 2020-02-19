2020/02/19 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخالدي: الاثنين المقبل موعد عقد جلسة البرلمان وستمرر الحكومة باغلبية مريحة لوجود 220 نائبا عازمون للتصويت لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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