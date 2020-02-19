تكشفت الصورة ….لماذا يريدون وطن ؟

2020/02/19 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن مارُفع من شعارات في التظاهرات الاخيرة من فصل الدين عن السياسية والدعوة للاختلاط بين الرجال والنساء ….هي حقيقة ما اريد من التظاهرات منذ بدايتها ولكنه اخفي عن الناس .وهو مشروع الشيوعيين ….البعثيين ……العلمانيين ….المثليين ….التيار المدني ، برعاية امريكية سعودية اماراتية .وللوصول لهذا الهدف طُرح مشروع الاصلاح ومحاربة الفساد وحصره […]

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