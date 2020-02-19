محافظ المثنى يوجه القوات الأمنية بمنع تعطيل عمل محطة السماوة الكهربائية

2020/02/19 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى وجه محافظ المثنى احمد منفي، اليوم الأربعاء، القوات الأمنية بالتعامل لمنع تعطيل عمل محطة السماوة الكهربائية.وقال منفي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “بعض الأشخاص اقدموا على قطع الطرق امام العاملين في محطة السماوة المركبة سعة ٧٥٠ ميغا واط، مما ساهم في ايقاف العمل في المشروع الذي سابقنا […]

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