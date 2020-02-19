العراق: علاوي يعلن عن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة

2020/02/19 | 21:17 - المصدر: فرانس 24

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قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي الأربعاء إنه اختار وزراء حكومته التي ستقتصر على المستقلين، وبدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية.



وتعهد علاوي أن أول إجراء لهذه الحكومة في حال فوزها بالثقة سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين ومحاسبة الجناة.

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