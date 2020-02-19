تقرير حقوقي جديد يكشف أوضاعاً مزرية في سجون الإمارات

2020/02/19 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اتهمت منظمة العفو الدولية، الإمارات بإخضاع المواطنين والمقيمين على أراضيها للاعتقال والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.وفي تقرير موسع يوثق “حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019″، قالت المنظمة الدولية إن الإمارات “فرضت قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون حيث احتجزتهم في ظروف […]

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