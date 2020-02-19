متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس حتى مساء الثلاثاء: امطار غزيرة وبرودة عالية في هذه المناطق

2020/02/19 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر المتبنئ الجوي، نائل العلي، اليوم الأربعاء، توقعاته حول حالة الطقس في عموم مناطق البلاد حتى مساء الثلاثاء المقبل.

وجاء في منشور له على ’الفيس بوك ان "حالة الطقس المتوقعة في العراق خلال 24 ساعة المقبلة، تؤشر الى حالة من عدم الاستقرار تؤثر على البلاد وكما يلي:

المنطقة الجنوبية، وتشمل كل من (ميسان، وجنوب ذي قار، وشمال البصرة)، ستشهد: أمطار غزيرة رعدية تشتد أكثر على المناطق الشرقية من ميسان...والسيول متوقعة على المناطق الحدودية من ميسان".وامطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق البصرة والناصرية وشمال ذي قار وعلى شكل زخات تغزر احيانا..



قد تزداد في الناصرية والبصرة".اما في منطقة الفرات الأوسط، فتشهد المنطقة وفقا لتوقعات العلي، "أمطار وخفيفة على مناطق (الديوانية وبابل والمثنى)، وضعيفة على (كربلاء والنجف)، فيما تزداد جنوب بادية المثنى".

وتابع أنه في المنطقة الوسطى، ستكون الأجواء خلال يوم غد الخميس، "أمطار متوسطة على مناطق (بغداد وديالى والرمادي وصلاح الدين)، تزداد في تكريت وشمالها، وشرق ديالى، لتكون الأمطار على شكل زخات لفترات قصيرة تغزر احيانا ، وكما وستشهد أيضا تلك المناطق أمطار متوسطة على واسط تزداد شرقها وجنوبها".

وعن أجواء المنطقة الشمالية، بين العلي ان مناطق (الموصل واربيل ودهوك والسليمانية وكركوك)، ستشهد "امطار متوسطة وعلى فترات متقطعة"، فيما تشهد المنطقة الغربية "أمطار رعدية غزيرة على المحافظات الغربية بالاخص المناطق الشمالية من تلك المحافظات".

ولفت الى انه "ستنتهي فرص الأمطار صباحا وفي المناطق الشرقية ظهرا".

وبخصوص طقس يوم الجمعة المقبلة، أشار المتنبئ الجوي الى "حدوث مرتفع جوي يؤثر على البلاد ويعمل على اجواء مستقرة خلال يوم الجمعة والأيام المقبلة"، مبينا انه "لا توجد أي أمطار نهائياً".

وأضاف ان هناك "أجواء باردة وبالأخص خلال الليل ودرجات الحرارة العظمى لنهار الجمعة يلي:

المنطقة الشمالية.



12 إلى 16

المنطقة الوسطى.



17 إلى 20

المنطقة الجنوبية.



.19 إلى 21

المنطقة الغربية.



.14 إلى 17".

اما عن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال فجر يوم الجمعة المقبلة هي وفقاً للعلي:

المنطقة الشمالية..صفر إلى 5

المنطقة الوسطى.



.



5 إلى 6

المنطقة الجنوبية .



6 إلى 7

المنطقة الغربية.



.صفر إلى 3

المناطق الجبلية.



.



تحت الصفر".

وقال ان "الرياح ستكون خلال تلك الساعات شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، مع فرص تشكل الضباب خلال الليل والذي يزول خلال الصباح، لتنخفض درجات الحرارة أكثر مطلع الأسبوع المقبل لتسجل خلال أيام الأحد والاثنين كما يلي:

المنطقة الشمالية..



10 إلى 14

المنطقة الوسطى.



.



14 إلى 16

المنطقة الجنوبية.



.



16 إلى 17

المنطقة الغربية.



.



15 إلى 16".

اما درجات الحرارة الصغرى فتقارب الصفر في المناطق الغربية والشمالية، ثم ترتفع قليلا يوم الثلاثاء المقبل".

وفي ختام توقعاته بين العلي الى ان هناك "مؤشرات أولية تبين تأثر المنطقة الشمالية، ومناطق صلاح الدين وشمال ديالى وشمال المنطقة الغربية، بمنخفض جوي ذو تأثيرات شبه قطبية ممطر، خلال يومي الأربعاء والخميس المقبل من الأسبوع المقبل، وليس له تأثير على المناطق الوسطى والجنوبية".

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ونقلت وكالة

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