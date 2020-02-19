فوائد صحية قد لا تعرفها عن الخيار

2020/02/19 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يعتبر الخيار من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، ولا يقتصر من أجل الحصول على فوائده، تناوله فقط.يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من فيتامين “سي”، الذي يحمي العين من الإصابة ببعض الأمراض، منها التي نعرضها في السطور التالية، بحسب موقع “هيلث لاين” […]

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