2020/02/19 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ تحالف سائرون، اليوم الأربعاء، حضور جلسة منح الثقة لحكومة علاوي واجباً وطنيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: حضور جلسة منح الثقة واجب وطني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: حضور جلسة منح الثقة واجب وطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).