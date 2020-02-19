الفتح: استجابة البرلمان لدعوة علاوي بشأن كابينته مرهون بتوافق الكتل السياسية

2020/02/19 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

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رجح تحالف الفتح بأن تكون استجابة البرلمان لدعوة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مشروطة

وقال النائب عن التحالف وليد السهلاني في تصريح، إن عقد جلسة البرلمان الاستثنائية يوم الاثنين المقبل، لمنح تشكيلة علاوي الوزارية الثقة، مرهون بتوافق الكتل السياسية.

وأضاف، أن المهلة الدستورية المحددة لعلاوي والتي تنتهي في الثاني من اذار المقبل، تلزمه في تقديم كابينته الوزارية.

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