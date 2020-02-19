ياسين الياسري يستقبل الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي ويؤكد على زيادة التعاون المشترك

2020/02/19 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الداخلية ياسين الياسري، الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك.

وجدد الياسري تأكيده على أهمية تعزيز التنسيق وزيادة التعاون المشترك وبما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار.

من جهته أعرب ابدى الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي استعداده لزيادة الدعم المقدم الى وزارة الداخلية بما يتلاءم مع حجم التحديات والمهام المناطة بها.

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