بيدرسون: على روسيا وتركيا لعب دور أساسي في وقف التصعيد في إدلب

2020/02/19 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، عن قلقه من عودة بروز تنظيم داعش الارهابي في مناطق متفرقة من سوريا.

وقال بيدرسون في تصريح، إن التدهور السريع للأوضاع في شمال غرب سوريا وتواصل الأعمال العدائية أمر مثير للقلق، مؤكدا أهمية ان تلعب تركيا وروسيا دور أساسي في خفض التصعيد في سوريا، فيما دعا إلى احترام القانون الإنساني خلال العمليات العسكرية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن القوات الحكومية السورية وحلفاءها استعادت السيطرة على مجمل الجانب الشرقي للطريق الدولي “إم 5” والكثير من الأراضي في إطار عمليتها في إدلب، لافتا الى ان تزايد أعداد النازحين خلال العمليات العسكرية سيفاقم من حدة الأزمة.

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