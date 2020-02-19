حقيقة فيديو تعاطي مارادونا للمخدرات على دكة بدلاء فريقه

2020/02/19 | 21:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الجدل مجددا بشأن تعاطي أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، للمخدرات، ولكن هذه المرة ليس في الخفاء، بل على دكة البدلاء وتحديدا خلال إحدى مباريات فريقه خيمناسيا لا بلاتا […]

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