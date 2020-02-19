قناة الحرة الامريكية تــوجه “اصابع الاتهام” لــ دائرة نزع السلاح العراقية .. والاخيرة تهدد بالرد القضائي !

2020/02/19 | 21:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة نزع السلاح/ د .خليل الربيعي ردت دائرة نزع السلاح على اتهامات كانت قد وجهت لها من قبل موقع قناة الحرة الامريكية وجاء الرد كالآتي : “ان الدائرة المذكورة […]

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