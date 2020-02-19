المرور: بدء محاسبة المركبات المخالفة التي تحمل لوحات محافظات كردستان العراق اعتبارا من اليوم

2020/02/19 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للمرور العامة، اليوم الاربعاء، محاسبة المركبات المخالفة التي تحمل لوحات محافظات كردستان اعتبارا من اليوم.وذكرت المديرية في بيان ، حصلت عليه “العهد ينوز”، إنه “اعتباراً من اليوم ستتم محاسبة المركبات المخالفة التي تحمل لوحات محافظات إقليم كردستان بقرار حكم والدفع يتم حسب المحافظة المسجلة بها سواء في الإقليم أو المحافظات الأخرى”.[…]

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