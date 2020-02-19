خاص لـ”العهد نيوز”: إكمال اعمار مستشفى الحمدانية العام شرقي الموصل

2020/02/19 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن مدير مستشفى الحمدانية العام علاء سالم داود الميرك ،اليوم الاربعاء، عن اكمال اعمار مستشفى الحمدانية العام بثلاثة مراحل في قضاء الحمدانية شرقي الموصل.وقال الميرك في حديث لـ”العهد نيوز” بان مستشفى الحمدانية العام قد اكمل اعمارها بثلاثة مراحل ووفق تقنيات واجهزة طبية بجودة اعلى من ذي قبل .واضاف بان المستشفى […]

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