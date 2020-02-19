العيساوي: تحالف الحلبوسي ينتخب هيئة سياسية من 12 نائبا ويطرد مثنى السامرائي من التحالف

2020/02/19 | 21:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب فالح العيساوي، اليوم الاربعاء، عن انتخاب تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسيلهيئة سياسية، فيما بين ان التحالف طرد من صفوفه مثنى السامرائي.

وقال العيساوي في تصريح صحفي تابعته "الغد برس" إن "تحالف الحلبوسي انتخب هيئة سياسية من 12 نائبا".

واضاف ان "التحالف طرد مثنى السامرائي من صفوفه".

يشار الى ان العيساوي اشار في تصريحه ايضا الى ان تحالف الحلبوسي لم يعطي موقفه النهائي حول دعم حكومة علاوي وينتظر مشاورة الشركاء الأساسيين والمكونات الاخرى.

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